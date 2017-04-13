Зарплаты и премии CEO крупнейших компаний США выросли на $1 млн в 2016 г. - максимум с 2013 г

Медианная сумма вознаграждения главных исполнительных директоров 100 крупнейших компаний США в 2016 году увеличилась на $1 млн и составила $15 млн. При этом средний показатель вырос с $15,5 млн до $16,6 млн, говорится в докладе аналитической компании Equilar.

Темпы повышения зарплат и премий CEO были самыми быстрыми с 2013 года, утверждает директор Equilar Дэн Марсек.

Самым низкооплачиваемым топ-менеджером в этой группе является глава Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффет. Он единственный CEO в списке, чья зарплата за прошлый год составила меньше $1 млн - всего $487,9 тыс. Между тем Berkshire Hathaway занимает первое место в рэнкинге Equilar по объему выручки - $223 млрд в 2016 году.

Глава Apple Тим Кук, компания которого находится на втором месте по объему выручки ($215 млрд), также не может похвастаться сверхвысоким вознаграждением - $8,75 млн в прошлом году, что близко к концу списка.

Рэнкинг Equilar 100 составляется на основании об оплате труда из годовых отчетов крупнейших компаний США, опубликованных до 1 апреля. В мае компания публикует расширенный список Equilar 200 совместно с The New York Times.

Первое место в списке занимает глава Charter Communications Inc. Томас Ратледж, получивший $98 млн, включая опционы на $78 млн. В первую пятерку также вошли Марк Паркер из Nike - $47,6 млн, Марк Хёрд из Oracle - $41,1 млн, Роберт Айгер из Walt Disney - почти $41 млн и Сафра Кац из Oracle - $40,9 млн.

Всего Equilar насчитала восемь CEO, оплата труда которых с учетом премий превысила $30 млн в 2016 году.

В топ-100 на этот раз оказалось девять женщин по сравнению с восемью в 2015 году, самым высокооплачиваемым топ-менеджером из них является С.Кац. Медианный объем вознаграждения женщин-CEO составил в прошлом году $21,2 млн против $14,4 млн для мужчин.