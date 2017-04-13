НБУ подтвердил скорректированный с учетом блокады ОРДЛО прогноз роста ВВП в 2017г на уровне 1,9%

Национальный банк Украины (НБУ) подтвердил скорректированный с учетом влияния торговой блокады отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) прогноз роста реального ВВП в 2017 году на уровне 1,9%, сообщается в пресс-релизе центробанка.

Ранее НБУ прогнозировал рост ВВП в 2017 году на уровне 2,8%. Затем 21 марта Нацбанк в связи с торговой блокадой ОРДЛО и улучшением конъюнктуры на внешних рынках пересмотрел макропоказатели на 2017 год, в частности, ухудшив прогноз роста ВВП страны до 1,9%.

"Ухудшение прогноза обусловлено ожиданиями, что блокада на востоке страны и потеря производственных мощностей предприятиями, расположенными на неподконтрольных территориях, приведет к снижению промышленного производства в отдельных секторах", - объясняет Нацбанк.

Кроме того, центробанк повысил прогноз дефицита текущего счета в 2017 году до $4,3 млрд (или 4,4% ВВП) с $3,5 млрд.

"Блокада приведет к сокращению экспортного потенциала металлургического сектора и увеличению потребности в импортном сырье", - сообщил Нацбанк.

В то же время НБУ ожидает, что в 2018-2019 гг. рост реального ВВП ускорится до 3,2% и 4% соответственно. Дефицит текущего счета в номинальном исчислении останется на уровне $4,3 млрд, вместе с тем он будет постепенно снижаться по отношению к ВВП до 4,1% и 3,7% соответственно.

"Состояние экономики будут определять относительно высокие темпы роста потребительского и инвестиционного спроса. Этот спрос будет стимулировать и рост импорта товаров и услуг, однако это будет компенсировано ростом экспортного потенциала в 2018-2019 гг.", - сообщается в пресс-релизе.

НБУ прогнозирует приток прямых иностранных инвестиций в 2017 году на уровне прошлого года - $1 млрд грн.

"Мы видим по итогам первых двух месяцев, что нет резона ожидать значительного роста этой цифры", - сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб во время пресс-конференции в Киеве в четверг.

В следующем году НБУ ожидает рост прямых иностранных инвестиций до $2,2 млрд, рассчитывая на ускорение структурных реформ, приватизации, экономика постепенно выходит из кризиса.

В то же время Д.Сологуб отметил, что даже указанная сумма не является существенной, поскольку она составляет меньше 2% ВВП.