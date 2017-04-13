Нефть стабильна, цена Brent находится около $55,9 за баррель

Цены на нефть меняются незначительно в ходе торгов в четверг, инвесторы продолжают оценивать данные Минэнерго США и отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:36 кв выросла на $0,05 (0,09%) - до $55,91 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,14 (0,26%) - до $53,25 за баррель.

По данным МЭА, страны ОПЕК в марте снизили нефтедобычу на 365 тыс. б/с - до 31,68 млн б/с, выполнив соглашение по сокращению добычи на 104%. При этом государства, не входящие в картель, но участвующие в соглашении, снизили добычу на 359 тыс. б/с.

Меры участвующих в соглашении стран привели к установлению баланса на рынке, однако мировые запасы продолжают расти из-за наращивания поставок в конце прошлого года, говорится в отчете агентства.

В первом квартале 2017 года запасы нефти 35 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выросли на 38,5 млн баррелей и составили около 3 млрд баррелей.

В США, тем временем, на минувшей неделе запасы нефти сократились во второй раз за текущий год, однако добыча повысилась на 36 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,24 млн б/с.

Как сообщалось, Ливия после двухнедельного перерыва возобновила добычу на месторождении Wafa, что может вскоре позволить ей объявить об окончании ситуации форс-мажора и возобновить экспортные поставки с месторождения.