Юридическое подразделение Альфа-Банка Украина начало работу с недобросовестными рекламными операторами

Юридическое подразделение Альфа-Банка Украина (Киев) начало работу с недобросовестными рекламными операторами, которые размещают рекламные изображения, дискредитирующие банк, говорится в официальном заявлении банка.

"Альфа-Банк Украина не имеет никакого отношения к размещению рекламы с лицами боевиков ОРДЛО и резко осуждает грязные провокации, к которым прибегают неустановленные лица в попытке подорвать доверие к международному банку в Украине", - говорится в заявлении.

Как подчеркивается в заявлении, Альфа-Банк одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных территориях в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и на Донбассе.

Альфа-Банк Украина (до января 2001 года - Киевский инвестиционный банк) основан в 1993 году. В ABH Holding входят также Альфа-Банк в Украине, Беларуси, Казахстане, России и Amsterdam Trade Bank N.V. Дочерние компании ABHH также осуществляют деятельность на Кипре и в Великобритании.

Владельцами ABH Holdings SA являются уроженец Львова Михаил Фридман (36,47%) и уроженец Киева Герман Хан (23,27%), являющиеся в настоящее время гражданами Израиля и проживающие в Лондоне, а также Алексей Кузмичев - 18,12%, Петр Авен - 13,76%, Андрей Косогов - 4,08% (все - граждане РФ, проживающие в Москве) и The Mark Foundation for Cancer Research - 4,3%.

Как сообщалось, в октябре- 2016 UniCredit и ABHH завершили сделку об обмене активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру активов Укрсоцбанк занимал девятое место (41,8 млрд грн), Альфа-Банк Украина 10-е место (38,954 млрд грн) среди 93 действовавших финучреждений.