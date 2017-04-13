"Укрпочта" зарегистрировала в НКЦБФР выпуск акций более чем на 6,5 млрд грн

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала выпуск акций национального оператора почтовой связи ПАО "Укрпочта" на 6 млрд 518,597 млн грн.

Согласно сообщению на странице НКЦБФР в соцсети "Фейсбук", решение о предоставлении обществу временного свидетельства о регистрации выпуска акций члены НКЦБФР приняли во время очередного заседания 13 апреля.

ПАО "Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры.

"Укрпочта" предоставляет более 50 видов услуг почти в 12 тыс. отделениях по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

К концу 2016 года уставной капитал ПАО "Укрпочта" составлял 359,255 млн грн. Кроме того, 6,46 млрд грн составлял капитал в дооценке. Всего собственный капитал предприятия составлял 7,165 млрд грн.