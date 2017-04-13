Принятие закона "О рынке электроэнергии" - правильный шаг, в дальнейшем необходима качественная работа НКРЭКУ и Минэнергоугля - эксперт

Принятие Верховной Радой закона "О рынке электроэнергии", является правильным шагом, однако в дальнейшем необходима качественная работа НКРЭКУ и Минэнергоугля, считает управляющий партнер IMEPOWER Юрий Кубрушко.

"Принятие закона - несомненный шаг в правильном направлении. Украинский энергетический сектор нуждается в огромных инвестициях в ближайшие 15 лет для обновления энергогенерирующих мощностей. Инвестиции придут в эту сферу только, если работа рынка будет прозрачна, понятна и прогнозируема", - отметил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению эксперта, действующий в Украине на данный момент рынок электроэнергии – "черный ящик" с ручным управлением и рисками, которые невозможно до конца оценить и контролировать.

"Модель рынка, предложенная в законе (прямые договора между производителями и потребителями/поставщиками), является стандартной для большинства европейских стран и понятна большинству международных игроков", - отмечает Ю.Кубрушко.

В то же время, по мнению управляющего партнера IMEPOWER, сам по себе новый закон не является панацеей.

"Есть несколько ключевых условий, необходимых для его эффективной имплементации: Разработка на уровне НКРЭКУ и Минэнергоугля качественных нормативно-правовых документов, которые бы не исказили суть и принципы новой модели рынка; Независимость и эффективность работы НКРЭКУ, которая будет играть ключевую роль в регулировании рынка электроэнергии; Меры, направленные на демонополизацию сферы производства электроэнергии, где на сегодня доминируют всего два игрока – "Энергоатом" и ДТЭК, суммарно производящие порядка 75% от всей электроэнергии", - подытожил эксперт.

Ю.Кубрушко также уточнил, что важным элементом для реформирования рынка является интеграция украинской энергосистемы с европейской системой ENTSO-E, что обеспечит возможности для полноценной торговли электроэнергией.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О рынке электроэнергии".

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