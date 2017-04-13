Экономика

17:48 13.04.2017

Генсек ГУАМ предлагает провести обсуждения в сфере энергетики в формате Баку-Тбилиси и Баку-Киев

Генсек региональной организации ГУАМ Алтай Эфендиев предложил расширить двустороннее энергосотрудничество между странами-участницами организации, отмечается в сообщении министерства энергетики Азербайджана.

Вопросы расширения энергетического сотрудничества в рамках ГУАМ, в который входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия, обсудили глава Минэнерго Азербайджана Натиг Алиев и А.Эфендлиев.

В ходе встречи генсек ГУАМ отметил, что для развития энергетического сотрудничества между странами-участницами данной организации созданы благоприятные условия. Он добавил, что Азербайджан, имеющий такие преимущества, как развитая транспортная система и транспортные коридоры, должен воспользоваться этими возможностями.

"А.Эфендиев предложил проведение встреч для расширения сотрудничества в энергетической сфере в рамках ГУАМ в формате Украина-Азербайджан и Грузия-Азербайджан", - подчеркивается в сообщении.

Н.Алиев, в свою очередь, отметил, что энергетическое сотрудничество в рамках ГУАМ между странами-участницами организации может быть эффективным на базе любого проекта, отвечающего общим интересам этих государств.

"По мнению Н.Алиева, ГУАМ следует уточнить предложения по проектам, к которым могут быть привлечены все страны-члены организации, и формат их обсуждений. Только после этого, считает министр, в сентябре-октябре 2017 года может быть проведено специальное заседание по конкретным направлениям развития энергетического сотрудничества", - указывается в информации.

По данным Минэнерго, ГУАМ планирует в короткие сроки начать обсуждения указанных вопросов с другими членами организации.

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