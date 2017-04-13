ЛСОУ обратилась к премьер-министру относительно утверждения правил авиастрахования гражданской авиации

Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) направила премьер-министру Украины Владимиру Гройсману письмо относительно включения в план приоритетных действий правительства до 2020 года проекта постановления Кабинета министров "Об утверждении Порядка и правил проведения обязательного авиационного страхования гражданской авиации", сообщается в пресс-релизе Лиги.

ЛСОУ обращает внимание на то, что такие субъекты авиационной деятельности как аэропорты, организации, предоставляющие услуги по аэронавигационному обслуживанию, разработчики, производители гражданской авиационной техники и другие обязаны страховать свою ответственность за вред, причиненный третьим лицам. Однако, действующее постановление правительства "Об утверждении Порядка и правил проведения обязательного авиационного страхования гражданской авиации" №1535 от 12 октября 2002 года не приведено в соответствие с нормами Воздушного кодекса, хотя согласно требованиям законодательства это должно было произойти еще до 19 августа 2011 года.

Как подчеркивает ЛСОУ, такое несоответствие не позволяет должным образом выполнять контроль за наличием страховой защиты субъектов авиационной деятельности. Учитывая значительные страховые суммы воздушных судов, привлечение международного законодательства при выполнении международных перевозок пассажиров, груза, это может привести к значительным неожиданным убыткам, например, если авиационный инцидент произойдет по вине аэропорта при отсутствии страхования его ответственности перед третьими лицами.

Как отмечается, соответствующий проект постановления наработан совместно с представителями ЛСОУ и страховых компаний. Он был обнародован Государственной авиационной службой Украины 25 октября 2015 года, однако на сегодня еще находится на рассмотрении в Кабинете министров.