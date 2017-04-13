"Укрзализныця" назначила на 14 апреля доппоезд Киев – Ивано-Франковск – Черновцы

ПАО "Укрзализныця" назначила к Пасхе дополнительный поезд №269/270 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы.

Как сообщила пресс-служба ПАО, в целом к пасхальным праздникам в период с 13 по 18 апреля "Укрзализныця" уже назначила 25 дополнительных поездов.

Дополнительный поезд №269/270 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы отправится из Киева в пятницу, 14 апреля, в 22:20 и прибудет в Ивано-Франковск на следующий день в 12:09, а в Черновцы в 14:35. Поезд проследует через Казатин, Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов.

В обратном направлении поезд отправится из Черновцов в субботу 15 апреля в 21:42 и прибудет в Киев на следующий день в 14:17.

В составе поезда будут курсировать плацкартные, купейные вагоны и вагоны класса люкс.

Билеты на дополнительный поезд уже в продаже на сайте ПАО.

Ранее сообщалось о назначении 24 дополнительных поездов к пасхальным праздникам и увеличении периодичности курсирования шести графиковых поездов.