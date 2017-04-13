Экономика

16:55 13.04.2017

Украина и Грузия продолжат работу по развитию транспортного коридора от Балтики до Каспия

Украина и Грузия договорились интенсифицировать работу в рамках торгово-экономического сотрудничества, в частности, по развитию проекта международного транспортного коридора Балтийское море - Черное море – Каспийское море, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы договорились значительно интенсифицировать нашу работу в торгово-экономической плоскости. Речь идет не только о развитии возможностей зоны свободной торговли между Украиной и Грузией, но и об углублении отношений в конкретных секторах, в частности аграрном секторе и рыбной ловли. … Мы также договорились продолжить сотрудничество по развитию международного транспортного коридора "Балтийское – Черное - Каспийское море". … Наши эксперты продолжат эту дискуссию в начале июня в рамках транспортной недели в Одессе", - сказала вице-премьер на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром, министром энергетики Грузии Кахой Каладзе в четверг в Киеве.

И.Климпуш-Цинцадзе рассказала, что стороны обсудили самые широкий спектр вопросов, в частности, торговое, транспортное, логистическое сотрудничество, а также сотрудничество в аграрном секторе, образования и науки, здравоохранения, спорта и молодежной политике, защиты прав интеллектуальной собственности.

"Также важным элементом сотрудничества Украины и Грузии является сотрудничество в энергетической сфере и реализация проекта Евро-азиатского нефте-транспортного коридора ", - проинформировала она.

И.Климпуш-Цинцазде также напомнила, что это 9-е заседание Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, по итогам которой стороны подписали протокол.

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