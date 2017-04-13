Экономика

16:41 13.04.2017

Wizz Air начала выполнять рейсы Львов-Вроцлав

Венгерская лоу-кост авиакомпания Wizz Air 13 апреля 2017 года начала выполнять рейсы из международного аэропорта "Львов" им. Данилы Галицкого во Вроцлав (Польша).

"Пассажиры, планирующие свой отпуск или выходные в Польше, смогут посетить Вроцлав благодаря удобному расписанию рейсов с частотой их выполнения дважды в неделю, по вторникам и субботам по цене билетов от 409 грн", - говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.

В нем напоминается, что в 2017 году открывается восемь новых маршрутов из Украины с учетом запуска второго рейса из Львова в Берлин и рейсов из Киева в такие города, как Познань и Люблин в Польше; Франкфурт-Хан и Ганновер в Германии. Более того, второй самолет Airbus-320 присоединится к киевскому флоту, что будет способствовать созданию 36 новых рабочих мест, а также развитию сфер услуг и туризма.

С учетом новых рейсов Wizz Air предлагает из украинских аэропортов лоу-кост перелеты по 21 направлению в восемь стран.

Wizz Air, предлагает рейсы более чем по 500 маршрутам с 28 баз, соединяя 140 направлений в 42 странах. Флот авиакомпании состоит из 80 самолетов Airbus A320 и A321.

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