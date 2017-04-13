Нацбанк разрешил с мая репатриацию дивидендов за 2016г до $5 млн в месяц

Нацбанк Украины в рамках дальнейшей валютной либерализации разрешил с мая начать репатриацию дивидендов за 2016 года, ограничивая ее суммой до $5 млн в месяц, сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Сейчас мы добавляем возможность платить дивиденды за 2016 год. Мы упростили механизм, по которому бизнес может провести репатриацию дивидендов в этом году: одна компания сможет репатриировать до $5 млн на протяжении одного месяца", – сказала она на пресс-коференции в Киеве в четверг.

"Бизнес может воспользоваться такой возможностью уже с мая", – уточнила В.Гонтарева.

Ее заместители Олег Чурий и Дмитрий Сологуб уточнили, что оценивают возможный объем такой репатриации на уровне прошлого года – около $100 млн в месяц, однако вновь отказались назвать показатель, который Нацбанк получил из опроса банков и их клиентов.

"С момента предоставления НБУ разрешения на репатриацию дивидендов (за 2014-20015 годы – ИФ) бизнес уже уплатил за границу дивидендов на сумму $1 млрд. При этом покупка компаниями валюты на эти цели было распределена равномерно во времени, Поэтому не имела существенного влияния на динамику обменного курса", – сказал В.Гонтарева.

Как сообщалось, в начале июня 2016 года Нацбанк с целью улучшения инвестиционного климата разрешил репатриацию дивидендов, начисленных иностранным инвесторам за 2014-2015 гг. Центробанк при этом установил предельную сумму дивидендов, которую разрешается вернуть за границу: на протяжении календарного месяца она должна не превышать большего из двух предельных значений – $1 млн (в эквиваленте) или 10% от общего объема дивидендов.

В случае если указанные 10% превышают $5 млн, максимальная сумма репатриации дивидендов за месяц не может превышать $5 млн.