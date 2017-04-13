Глава Запорожского облавтодора уволен за некачественный ремонт дорог и наибольшую задолженность по зарплате

Руководитель ПАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" Артем Гриненко 12 апреля 2017 года нанес визит в Запорожскую область для проверки хода и качества выполнения ремонта дорог, после которой уволил руководителя местного облавтодора за некачественный ремонт, неэффективную управленческую работу и наибольшую задолженность по заработной плате перед дорожниками.

Как сообщила пресс-служба ПАО, инспектируя дороги, А.Гриненко обнаружил признаки некачественного ремонта: заплаты на некоторых отремонтированных в этом году ухабах уже выкрошились. Специалисты-дорожники отмечают, что видны явные признаки нарушения технологии выполнения ямочного ремонта. В частности количество битума и размер щебня не соответствует ДБН.

"У меня закрадываются сомнения относительно качества материалов, которые используют облавтодоры при ремонте дорог. Используют ли они достаточное количество битума в асфальтобетоне, добавляют вдвое меньше самого дорогого материала, чем того требуют технологии? Темпы ремонта для нас являются очень важными, однако качество прежде всего. Халтуры наши дороги уже не выдержат", - отметил руководитель ПАО.

Он также сообщил, что Запорожский облавтодор рекордсмен по задолженности из заработной платы дорожникам. С начала 2017 года ее еще не выплачивали. Сейчас общая сумма непогашенных выплат составляет около 7 млн грн.

Также много вопросов к эффективности управления предприятием: финансовым результатом хозяйственной деятельности Запорожского облавтодора в 2016 году стал чистый убыток в сумме свыше 10 млн грн.

"Так не может быть, что при увеличении объемов работ в 2016 году почти на 40%, доходность уменьшилась на 30%. Каждый из нас понимает, что чем больше ты работаешь, тем больше зарабатываешь. А здесь все наоборот", – сообщил руководитель компании.

Еще одним показателем неэффективности управления есть являются большие налоговые долги. Лишь к концу 2016 года сумма непогашенной задолженности составила почти 26 млн грн.

Как сообщалось, 22 марта 2017 года, за многочисленные финансовые нарушения, неэффективное управление и ремонт дорог землей был уволен директор Полтавского облавтодора.