Экономика

15:21 13.04.2017

Кабмин удвоил суточные при командировке госслужащих в пределах Украины до 60 грн

Кабинет министров Украины увеличил в два раза - до 60 грн суточные при командировке в пределах Украины государственных служащих и работников, финансируемых из государственного бюджета организаций.

Согласно постановлению Кабмина №241 от 5 апреля, которое обнародовано на сайте правительства, также с 250 до 600 грн была увеличена предельная сумма расходов на наем жилого помещения за сутки в пределах Украины.

В сообщении, которое прилагается к постановлению правительства, отмечается, что данное решение будет реализовываться в пределах расходов, предусмотренных на содержание бюджетных учреждений.

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