НБУ снизил учетную ставку до 13%

Правление Национального банка Украины приняло решение о снижении учетной ставки с 14 апреля 2017 года до 13% годовых с 14% годовых, которая была установлена 28 октября 2016 года.

"Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста", – указано в сообщении центробанка в четверг.

Нацбанк указывает, что потребительская инфляция в марте 2017 составила 15,1% в годовом измерении, рост цен ускорился в основном вследствие эффекта базы сравнения и увеличение производственных затрат.

Регулятор указывает, что фактическое ускорение потребительской инфляции было ожидаемым и одновременно ниже траектории прогноза НБУ, опубликованного в инфляционный отчете в январе 2017 года, когда Нацбанк ожидал ускорения инфляции в марте до 16,4% годовых.

Центробанк подчеркивает, что фундаментальные факторы инфляции оставались контролируемыми. В частности, умеренная фискальная и монетарная политика и улучшение инфляционных ожиданий сдерживали ускорение базовой инфляции – 6,3% в годовом измерении в марте 2017 года.

"Давление на цены со стороны потребительского спроса оставалось умеренным. Об этом свидетельствуют низкие темпы роста объемов розничного товарооборота в первые месяцы года", – отметила глава НБУ Валерия Гонтарева на пресс-конференции в четверг.

Нацбанк добавляет, что спрос на рабочую силу восстанавливался благодаря оживлению экономической активности и улучшения деловых ожиданий предприятий. Но вместе с этим, диспропорции на рынке труда обусловили все еще высокий уровень безработицы в стране.

"Ситуация на валютном рынке способствовала ослаблению давления на цены. Мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров с начала года улучшилась за счет роста цен на сталь, железную руду и зерновые", – указал НБУ.

Как сообщалось, последний раз Нацбанк снижал учетную ставку – с 15% до 14% – 28 октября 2016 года

До этого НБУ опускал ставку с 16 сентября до 15% с 15,5%, с 29 июля – до 15,5% с 16,5%, с 24 июня – до 16,5% с 18%, с 27 мая – до 18% с 19%, а с 22 апреля – до 19% с 22% годовых, на котором она была установлена с 25 сентября 2015 года, когда центробанк понизил ее с 27% годовых.