Экономика

15:00 13.04.2017

Рада приняла закон "О рынке электроэнергии"

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О рынке электроэнергии".

За соответствующее решение проголосовали 277 парламентариев на заседании в четверг.

Документ принят с правками, подготовленными накануне профильным комитетом (правки проголосованы одним пакетом).

Закон предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходной период.

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Как сообщалось, законопроект №4493 "О рынке электрической энергии Украины" Рада приняла в первом чтении еще 22 сентября 2016 года. Ко второму чтению к документу было подано около 1200 правок, которые прорабатывала специально созданная рабочая группа. Первая попытка принять документ во втором чтении 6 апреля оказалась провальной.

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