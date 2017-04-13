Нефть стабильна в среду после снижения накануне, Brent торгуется на уровне $55,88 за баррель

Цены на нефть стабильны в четверг после падения накануне, положившего конец самому длительному ралли с начала текущего года.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 кв поднялась на $0,02 (0,04%) - до $55,88 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы снизились в цене на $0,37 (0,66%) - до $55,86 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,03 (0,06%) - до $53,08 за баррель. Контракт подешевел на $0,29 (0,54%) - до $53,11 за баррель по итогам предыдущей сессии.

В среду трейдеры предпочли сфокусироваться на данных об увеличении добычи нефти в США, а не на сокращении ее запасов, отмеченном лишь второй раз с начала 2017 года.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране на минувшей неделе упали на 2,17 млн баррелей. В то же время добыча нефти в США за неделю повысилась на 36 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,24 млн б/с, максимума с января 2016 года.

"Сокращение добычи нефти странами ОПЕК поддержало восстановление сланцевой отрасли США", - заявил в интервью MarketWatch главный аналитик Think Markets Наим Аслам.

ОПЕК в среду повысила прогноз роста добычи нефти в США в 2017 году на 200 тыс. б/с - до 540 тыс. б/с.

Согласно прогнозу организации, опубликованному 12 апреля, мировой спрос на нефть в 2017 году составит 96,32 млн б/с - это выше предыдущего прогноза на 10 тыс. б/с.