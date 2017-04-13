Экономика

07:26 13.04.2017

Кабмин распределил 137,5 млн грн на компенсацию риска проживающего в зоне наблюдения АЭС населения 7 областей

Кабинет министров Украины распределил 137,5 млн грн на компенсацию риска населения 7 областей, которое проживает в зоне наблюдения атомных электростанций.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, соответствующее решение было принято на заседании правительства 12 апреля.

Кабмин направил местным бюджетам 7 областей государственную субвенцию на финансирование мероприятий социально-экономической компенсации риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения.

"Это средства на мероприятия по улучшению условий проживания и труда людей, живущих в зоне наблюдения атомных электростанций. В частности, строительство и ремонт защитных сооружений гражданской защиты, финансирование объектов специальной социальной инфраструктуры, закупку средств индивидуальной защиты органов дыхания и препаратов стабильного йода, обучение населения. Государственная субвенция компенсирует риски населению, проживающему на территории зоны наблюдения семи областей: Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Херсонской и Хмельницкой областей (зоны наблюдения Запорожской АЭС, Ровенской АЭС, Хмельницкой АЭС и Южно-Украинской АЭС)", - цитирует пресс-служба слова вице-премьер-министра, министра экономического развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко.

ВАЖНОЕ

НБУ получил документы на согласование продажи украинской "дочки" Сбербанка

"Метинвест" сомневается, что "Северсталь", НЛМК или "Металлоинвест" рискнут поставлять ЖРС на НКТ, это повлечет санкции и потерю репутации

Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 26,8575 грн/$1

Электронный реестр возмещения НДС убирает возможности для злоупотреблений

Порошенко: Пока нет гарантий безопасности для вкладывания средств в инфраструктурные проекты на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть стабильна в среду после снижения накануне, Brent торгуется на уровне $55,88 за баррель

Трамп назвал доллар "слишком сильным", вызвав снижение курса американской валюты

Новым CEO lifecell станет экс-гендиректор Turkcell на Северном Кипре Исмет Языджи

Кабмин разрешил готовить убыточные шахты к ликвидации без выделения из состава угледобывающего предприятия

МВФ выделил Грузии транш в $285,3 млн

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog4500.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА