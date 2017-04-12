Рынок акций Украины в среду еще немного снизился

Фондовый рынок Украины в среду вновь завершил торги снижением: индекс "Украинской биржи" (УБ) просел на 1,61% - до 1045,28 пункта, индекс ПФТС – на 0,4%, до 270,41 пункта.

Объем торгов на УБ составил 8,8 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 154 млн грн, в том числе акциями – 0,5 млн грн.

Почти все индексные акции УБ завершили торги в "красной зоне". Тройку лидеров снижения составили бумаги "Укрнафты" (-2,69%), Райффайзен Банка Аваль (-1,85%) и "Мотор Сичи" (-1,64%).

Подорожали только акции "Донбассэнерго" (+0,08%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,96%) и "Мотор Сичи" (-1,75%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,89% - до 626,75 пункта при объеме торгов 1,9 млн злотых (129 млн грн).

Среди индексных акций тройку лидеров снижения составили бумаги "Кернела" (-1,71%), Coal Energy (-0,98%) и "Астарты" (-0,66%).

Ростом стоимости завершили торги только акции KSG Agro (+2,12%).