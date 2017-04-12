"Метинвест" оценивал риски с поставками сырья со своих активов на НКТ с 2014г, диверсифицируя потоки

Горно-металлургическая группа "Метинвест" анализировала ситуацию с поставками сырья из своих активов на временно неконтролируемой территории (НКТ) Украины с 2014 года, просчитывала риски и проводила диверсификацию поставок.

Как сообщил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков в интервью изданию "НВ Бизнес", находящийся на НКТ "Краснодонуголь" в 2016г обеспечил группу 8% всех коксующихся углей, однако его можно заменить.

"Мы рассматривали различные планы действий в случае реализации тех или иных рисков. Работали над этим еще с 2014 года, когда стало понятно, что вероятность подобных вещей существует, и она высока. Поэтому еще тогда мы начали диверсифицировать свои поставки по сырью, которое идет с оккупированных территорий. На самом деле там две ключевые сырьевые позиции: известняки и коксующийся уголь. По коксующемуся углю мы нарастили морской импорт – забираем практически всю продукцию нашей дочерней компании UCC в США. Раньше мы примерно половину продавали на внутреннем рынке США, а половину забирали себе, но с января этого года приняли решение забирать себе весь объем", - сказал гендиректор.

По его словам, группа также наладила взаимоотношения с другими поставщиками коксующего угля – австралийскими, канадскими, индонезийскими, и сейчас этот уголь заходит через порт Южный.

"Третье направление – мы покупаем весь коксующийся уголь, который есть на контролируемой территории Украины. К сожалению, его не так много. В основном это шахтоуправление Покровское, бывшая шахта Красноармейская-Западная. Все, что мы можем у них выкупить, мы выкупаем. И четвертое направление – это поставки угля из России. Потому что логистически это для нас самый близкий источник угля после украинского. Много пишут о том, что это реэкспорт украинского угля с неконтролируемых территорий – это не так Уголь, который мы покупаем в России, имеет более высокое качество – на НКТ Украины такой просто не добывается. По качеству угля понятно, откуда он приехал. Невозможно уголь из Донбасса выдавать за уголь из Кузбасса. По контролю содержания серы и по истираемости можно понять, откуда он приехал. Поэтому мы точно знаем, что берем", - подчеркнул интервьюируемый.

Топ-менеджер добавил, что сегодня у Украины нет возможности отказаться от покупки дефицитного сырья за рубежом. И нужно иметь альтернативу, если вдруг Россия решит остановить свои поставки: "Мы пойдем в Канаду, в Австралию и быстро заместим это сырье, но если у нас есть возможность покупать качественное сырье у российских поставщиков дешевле, мы должны это делать".

В отношении поставок известняка, гендиректор отметил, что есть четыре направления, откуда можно получать это сырье, в частности, это Новотроицкое рудоуправление, есть западноукраинские производители.

"Есть и альтернатива – недавно мы делали закупку в ОАЭ. По основным параметрам сырье не уступает российскому, поэтому у нас есть уже диверсификация. Есть также возможность закупок в Польше и Словакии, но по качественным характеристикам их известняк очень похож на западноукраинский. Таким образом, с точки зрения диверсификации поставок сырья проблему с известняком мы решили", - констатировал Ю.Рыженков.

Отвечая на вопрос об оценке потерь из-за утраты контроля активов на НКТ, топ-менеджер уточнил, что об этом корректно будет говорить по результатам работы за полугодие.

"То, что мы закупаем сейчас более высококачественный уголь (а уголь из Донбасса был сравнительно низкого качества), позволяет нам производить кокс гораздо более высокого качества. Да, теоретически мы видим разницу от $30 до $50 на тонну между стоимостью угля с Донбасса и "морского" угля. Но практически какую-то часть из этого мы сможем компенсировать за счет более высокой производительности, получая более высококачественный кокс. Кроме того, мы очень сильно сконцентрировались на производстве высококачественного ЖРС на наших горнодобывающих активах – с содержанием железа выше 65%. Теперь, смешав все это вместе, мы хотим оценить конечный эффект на доменных печах наших меткомбинатов. Не исключено, что очень серьезную долю потерь мы сможем компенсировать за счет повышения производительности на более высококачественном сырье", - полагает руководитель группы.

Относительно европейских активов группы, Ю.Рыженков сообщил, что болгарский Promet Steel использовал заготовку ЕМЗ. Сейчас группа ищет, где можно купить для него квадратную заготовку. В частности, в марте квадратную заготовку приобретали на предприятии "Курахово-Сталь" (Украина), вывезли ее на Promet и произвели арматуру. Сейчас в переговорах с "ArcelorMittal Кривой Рог", с белорусскими производителями квадратной заготовки.

"Я думаю, что мы сможем обеспечить этот завод квадратной заготовкой, покупая ее на рынке. Конечно, это будет менее эффективно, чем производство собственной квадратной заготовки из руды, но тем не менее найти этот продукт можно. У нас есть проект по реконструкции МНЛЗ №4 на комбинате "Азовсталь". Есть план переделать ее из слябовой в блюмовую и помимо блюма производить там квадратную заготовку, которую можно использовать на Promet. Такой проект, мы его внимательно рассматриваем. Не исключено, что будем ускорять его реализацию", - добавил гендиректор.

В отношении интересных для компании активов в Украине, Ю.Рыженков назвал Юнистил в Кривом Роге, с которым группа производит оцинковку по давальческой схеме. В Переяслав-Хмельницком - предприятие Модуль Украина, которое делает полимерное покрытие рулонов "Метинвеста" также по давальческой схеме.

"Нам интересно взаимодействие с такими предприятиями, и мы очень довольны такими проектами. Думаю, есть еще много интересных предприятий в Украине, и мы готовы рассматривать сотрудничество с ними ради улучшения продукта для клиента или улучшения клиентского сервиса", - резюмировал топ-менеджер.

"Метинвест" - вертикально интегрированная горнодобывающая группа компаний, управляет активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, расположенных в Украине, Европе и США, располагает сетью продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".