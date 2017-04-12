"Метинвест" сомневается, что "Северсталь", НЛМК или "Металлоинвест" рискнут поставлять ЖРС на НКТ, это повлечет санкции и потерю репутации

Горно-металлургическая группа "Метинвест" внимательно отслеживает ситуацию со своими активами на временно неконтролируемой территории (НКТ) Украины с 2014 года, занимаясь диверсификацией поставок.

Как сообщил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков в интервью изданию "НВ Бизнес", о том, что у компании отбирают активы на НКТ, были разговоры с 2014 года: "с тех пор, как только появились эти образования, они с первого дня начали заявлять: отобрать у олигархов, национализировать и так далее".

"Поэтому ничего особо нового не произошло. Только в этот раз на предприятия зашли вооруженные люди и начали распоряжаться имуществом, которое им не принадлежит. Это основная разница. Нужно понимать, что это было не в один день. Озвучивать это начали еще в декабре или в ноябре прошлого года. Потом была версия, что это произойдет, если железнодорожные пути не будут разблокированы до 1 апреля. Потом заговорили про 1 марта. Но 1 марта ничего не произошло. А 15 марта на активах компании СКМ начались действия по экспроприации. Сепаратисты зашли на шахту "Комсомолец Донбасса" и начали вывозить уголь. Пришли на наш Енакиевский металлургический завод. Тогда мы поняли, что контроль потерян. Сказать, что это было неожиданностью, нельзя", - пояснил гендиректор.

По его словам, с тех пор, как началась блокада, группа просчитывала разные варианты развития событий.

"Еще тогда мы приняли для себя решение, что момент, когда кто-то начнет вывозить нашу продукцию с предприятий или, когда кто-то начнет завозить свое сырье и пытаться запустить их работу, давать указания на распоряжение нашим имуществом – это будет тот момент, когда мы будем считать контроль утерянным. 15 марта это произошло, и мы приняли решение о том, что больше не можем нести ответственность за происходящее на той территории", - отметил Ю.Рыженков.

Топ-менеджер добавил, что активы на НКТ - значительная часть группы, на них пришлось около 5% показателя EBITDA "Метинвеста" в 2016 году. При этом на ЕМЗ были сфокусированы инвестиции группы на протяжении последних 10 лет - это были одни из наиболее модернизированных предприятий.

"За последние три года эти предприятия то запускались, то останавливались, то снова запускались. Общий убыток предприятий "Метинвеста", расположенных на временно неконтролируемой территории, за три года составил больше $210 млн. В том режиме, в котором они работали последние три года, денег группе они не приносили", - добавил руководитель компании.

По его словам, если на Донбассе будет продолжаться то же, что происходит сейчас или происходило последние три года, то можно сказать, что фактически группа там все потеряла еще в 2014 году.

"Если ситуация каким-то образом "разрулится" в ближайшие полгода-год, я уверен, что мы сможем вернуться и заявить о своих правах на то имущество, которое по праву принадлежит нам. И дальше будем развивать эти активы", - отметил топ-менеджер, добавив, что в большей степени потери коснуться Украины как страны - налоговые поступления от предприятий "Метинвеста" на НКТ в 2016г составили более 1 млрд грн, а в 2017г должны были принести Украине $700 млн валютной выручки.

Отвечая на вопрос о работе с предприятиями на НКТ российских компаний, поставками туда сырья, Ю.Рыженков отметил, что Новолипецкому меткомбинату (НЛМК) самому не хватает собственного сырья. В теории два основных претендента на поставки - это "Северсталь" и "Металлоинвест".

"Но давайте не будем забывать, что "Северсталь" - публичная компания, бумаги которой котируются на Лондонской бирже, у нее достаточно серьезные международные проекты. "Металлоинвест" – также крупная международная компания, привлекающая долговые инструменты на внешних рынках, работающая с кредитными организациями разных стран. Я очень слабо верю в то, что одна из этих корпораций рискнет всем, что у нее есть, рискнет своей репутацией в мире, рискнет попасть под санкции. А работа с контрабандой неминуемо к этому приведет", - полагает топ-менеджер.

Относительно вопроса о существовании различных схем по поставкам сырья не напрямую с этих компаний, гендиректор отметил, что в любом случае будет известно, откуда это сырье приехало.

"Произойдет это через структуры Курченко или через какие-то осетинские фирмы – для мирового сообщества абсолютно не важно. Для него будет важно, что один из ведущих представителей бизнес элиты России поставил контрабандой свой товар на украденные предприятия, четко осознавая, куда он поедет. Ведь все заводы России и Украины известны, все потребители железной руды известны. Говорить о том, что гипотетическое российское добывающее предприятие поставило кому-то железорудное сырье в Южную Осетию или в Ростов, не зная, куда дальше оно пойдет, – это сказка, которая может пройти перед налоговыми органами РФ, но точно не пройдет перед мировым сообществом. И она точно не пройдет мимо нас и мимо украинского правительства. Мы будем использовать все доступные нам юридические инструменты для того, чтобы это предотвратить, либо для того, чтобы были введены санкции, было соответствующее наказание и было взыскание убытков. Впрочем, зная такие компании как "Металлоинвест", "Северсталь" и НЛМК, я очень слабо верю в то, что они пойдут на такое. Это фактически перечеркнет всю их репутацию и всю ту работу, которую они проводили до этого в мире", - подчеркнул гендиректор.

Как сообщало издание "Металл Эксперт" в среду, железная руда "Северстали" (РФ) начала поступать на ж/д станции, находящиеся поблизости от границы с Украиной (Донецкой областью). При этом РЖД решением от 10 апреля ввели 25%-ную скидку на перевозки ЖРС со станции Череповец-II (обслуживает Череповецкий меткомбинат "Северстали") на станцию Успенская (Ростовская область) и со станции Костомукша-товарная ("Карельский окатыш") на станцию Лиски (Воронежская область, рядом расположен порт на реке Дон).

По данным "Металл Эксперта", первые поставки в их адрес начались в апреле: с Череповецкого меткомбината "Северстали" было отгружено порядка 11 тыс. тонн концентрата. В целом с ГОКов "Северстали" и "Металлоинвеста" в текущем месяце в этом направлении может быть поставлено до 60 тыс. тонн концентрата и до 100 тыс. тонн окатышей.

Представитель самопровозглашенной "ДНР" Сергей Сверчков в понедельник написал в Facebook, что Енакиевский метзавод начнет работать с 27 апреля. "Сырье на подходе! С понедельника работников, участвующих в подготовке к запуску завода, вызвали на работу", - сообщил он.

В "Северстали" и "Металлоинвесте" продолжают опровергать факт переговоров о поставках железорудного сырья на металлургические предприятия "ДНР" и "ЛНР". При этом в компаниях не стали комментировать, могут ли поставки ЖРС осуществляться через сторонние структуры.

"Метинвест", в свою очередь, предостерег от незаконной эксплуатации своих активов, оставшихся на временно неподконтрольных Украине территориях, в том числе от поставок металлургического сырья этим предприятиям. "В случае выявления таких незаконных действий в отношении нарушителей (компаний и их менеджмента) на основании украинского, российского и международного законодательства будут инициированы уголовные дела, санкции биржевых площадок, где котируются их акции, ограничения со стороны международного финансового сообщества",- приводятся в сообщении слова генерального директора группы Ю. Рыженкова.

В марте СМИ сообщали, что российское правительство рекомендовало "Северстали" и "Металлоинвесту" рассмотреть возможность поставок железной руды на предприятия Донецкой и Луганской областей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также обе компании опровергали эту информацию.

Поставки сырья на металлургические заводы, расположенные в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", прекратились в феврале из-за транспортной блокады со стороны Украины. "Метинвест" 15 марта заявил об утрате контроля над деятельностью своих предприятий на неподконтрольной территории.

На территории "ДНР" и "ЛНР" действовали несколько крупных заводов и десятки шахт, сохранявших украинскую юрисдикцию, в частности, на территории "ДНР" работают Енакиевский металлургический завод и Харцизский трубный завод, входящие в группу "Метинвест", а также Ясиновский и Макеевский коксохимические заводы и Донецкий металлургический завод, входящие в группу "Донецксталь". Также на территории "ДНР" действуют более 20 шахт, крупнейшая из которых - шахта имени Засядько в Донецке.

В свою очередь на территории "ЛНР" действуют ПАО "Краснодонуголь" (входит в "Метинвест") и Алчевский меткомбинат (корпорация "Индустриальный союз Донбасса"), а также шахты ООО "Ровенькиантрацит" и ООО "Свердловскантрацит" (холдинг "ДТЭК").