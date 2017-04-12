Цены на нефть перешли к снижению, несмотря на падение запасов в США, Brent у $56 за баррель

Нефть перешла от подъема к снижению в ходе торгов в среду, несмотря на сокращение запасов топлива в США по итогам прошедшей недели.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:48 кв подешевели на $0,22 - до $56,01 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,17 - до $53,23 за баррель.

По данным министерства энергетики США, запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 2,17 млн баррелей. Недельное снижение фиксируется во второй раз с начала 2017 года.

Однако запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 276 тыс. баррелей, до очередного рекорда - 69,4 млн баррелей. Всего нефтехранилище способно вмещать 77 млн баррелей нефти, и эксперты опасаются, что вскоре здесь не останется свободного места.

Резервы дистиллятов упали на 2,15 млн баррелей, бензина - на 2,97 млн баррелей.

Тем временем добыча нефти в США выросла на 36 тыс. баррелей в сутки, до 9,235 млн б/с.

Ранее ОПЕК обнародовала отчет, согласно которому добыча нефти в Ираке и ОАЭ в марте превышала установленные в рамках соглашения лимиты. Ирак добывал 4,4 млн б/с при лимите в 4,35 млн б/с, ОАЭ - 2,895 млн б/с вместо 2,87 млн б/с. Между тем Саудовская Аравия добывала 9,9 млн б/с, на 64 тыс. б/с меньше, чем требуется.