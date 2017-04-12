Электронный реестр возмещения НДС убирает возможности для злоупотреблений

Новый единый реестр возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) делает невозможными самые распространенные правонарушения относительно суммы возмещения, времени и хронологии, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

Он также заявил, что коррупционеры в Государственной фискальной службе (ГФС) понесут ответственность за выявленные злоупотребления: Минфин детально изучит весь реестр возмещения НДС за 2016 год и начало 2017 года (до запуска нового реестра). Спецпроверка будет проведена по каждому платежу.

"Новый реестр заработал. Он убирает возможности для злоупотреблений. С тем, что было раньше, мы будем разбираться: кто-то должен понести ответственность", - сказал министр в ходе брифинга в Киеве в среду.

По его словам, алгоритм работы нового реестра гарантирует автоматическое согласование суммы возмещения НДС после истечения установленного срока возмещения. Система нового реестра не нуждается в выводах ГФС о возмещении НДС. Кроме того, хронология осуществления возмещений прописана в алгоритме работы реестра и ее нарушение технически невозможно.

"Реестр, который мы запустили, имеет существенные преимущества: он прозрачный, единый, автоматический. Министерство финансов администрирует ведение этого реестра. Формирование реестра осуществляется автоматически на основании информации, полученной с базы данных ГФС и казначейства. Гарантируется прозрачное и своевременное возмещение НДС, потому что автоматическое согласование сумм возвращения НДС происходит на 31 день, в отдельных случаях, предусмотренных законом максимум 61 день", – пояснил министр.

Он добавил, что этот реестр был мечтой украинского бизнеса много лет, поскольку львиная доля коррупции в ГФС была связана именно с возмещением НДС: этот процесс был полностью закрытым, никто кроме очень ограниченного круга лиц не имел к нему доступа.

А.Данилюк сообщил, что процесс оформления заявок через новую систему уже стартовал.

Он также сообщил, что Минфин провел анализ системы возмещения НДС за десять месяцев 2016 года, изучив 100 компаний по трем параметрам: сумме возмещения, времени и хронологии возмещения. Его результаты показали, что у 72 компаний хотя бы в одном месяце была необоснованно уменьшена сумма возмещения. Только эти 72 компании потенциально не получили около 3,2 млрд грн из-за неправомерных действий должностных лиц ГФС.

Помимо того, у половины компаний хотя бы в одном месяце были нарушены сроки формирования выводов ГФС. У 72 плательщиков налога в 195 случаях был нарушен допустимый срок возмещения. Хронология возмещения НДС была нарушена у 34 компаний. Однако и своевременное возмещение НДС не означает отсутствия договоренности, отметил министр.

Он подчеркнул, что результаты анализа системы возмещения НДС свидетельствуют о нарушениях порядка ведения реестра сотрудники ГФС, нарушениях прав плательщиков налогов на своевременное и полное возмещение налога.