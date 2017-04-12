Комитет Рады по ТЭК подготовил законопроект по рынку электроэнергии к повторному второму чтению

Комитет Рады по топливно-энергетическому комплексу утвердил проект закона о рынке электроэнергии к повторному второму чтению.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании комитета в Киеве в середу.

В ходе рассмотрения документа были утверждены те же поправки к нему, которые комитет предлагал Раде в ходе первой попытки рассмотрения законопроекта в целом. Кроме того, по предложениям депутатов комитет согласовал правку, согласно которой подключение к электросетям мощностью 50-160 кВт будет относиться к нестандартным присоединениям. При этом при расчете стоимости нестандартного присоединения предлагается учитывать фактор загрузки конкретного трансформатора.

Комитет также согласовал правку, согласно которой уполномоченными банками в сфере энергетики смогут быть другие, помимо "Ощадбанка", государственные банки.

Кроме того, депутаты поддержали еще одну правка, смягчающую ответственность за небалансы для производителей электроэнергии из возобновляемых источников. Ответственность будут нести только новые объекты "зеленой генерации" с 2029 года при превышении порога допустимого небаланса: для малых ГЭС – 5%, для солнечных электростанций – 10%, ВЭС - 20%.

По словам и.о. главы комитета по ТЭК Александра Домбровского, Рада намерена рассмотреть законопроект о рынке электроэнергии уже в четверг.

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