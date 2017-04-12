Кабмин намерен в мае внести в Раду законопроект о технопарках – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров в мае намерен внести в Верховную Раду законопроект о технологических парках.

"Мы будем предлагать, я думаю, уже в мае, украинскому парламенту рассмотреть закон о создании технологических парков. Мы хотим там создать особенные привлекательные условия, подчеркиваю - особенные привлекательные условия, чтобы мы стали страной, которая создает инновационный продукт", - сказал премьер в ходе отчета правительства на заседании комитета Верховной Рады по экономической политике в среду.

Он добавил, что степень внедрения инноваций в промышленность в Украине достаточно низкая.

По словам В.Гройсмана, также важным является координация образования с потребностями рынка труда.