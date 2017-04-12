Желруда "Северстали" начала поступать в направлении Донецкой и Луганской областей – "Металл Эксперт"

Железная руда "Северстали" начала поступать на ж/д станции, находящиеся поблизости от границы с Украиной (Донецкой областью), сообщает издание "Металл Эксперт".

РЖД решением от 10 апреля ввели 25%-ную скидку на перевозки железорудного сырья со станции Череповец-II (обслуживает Череповецкий меткомбинат "Северстали") на станцию Успенская (Ростовская область) и со станции Костомукша-товарная ("Карельский окатыш") на станцию Лиски (Воронежская область, рядом расположен порт на реке Дон).

По данным "Металл Эксперта", первые поставки в их адрес начались в апреле: с Череповецкого меткомбината "Северстали" было отгружено порядка 11 тыс. тонн концентрата. В целом с ГОКов "Северстали" и "Металлоинвеста" в текущем месяце в этом направлении может быть поставлено до 60 тыс. тонн концентрата и до 100 тыс. тонн окатышей.

Представитель самопровозглашенной "ДНР" Сергей Сверчков в понедельник написал в Facebook, что Енакиевский метзавод начнет работать с 27 апреля. "Сырье на подходе! С понедельника работников, участвующих в подготовке к запуску завода, вызвали на работу", - сообщил он.

В "Северстали" и "Металлоинвесте" продолжают опровергать факт переговоров о поставках железорудного сырья на металлургические предприятия "ДНР" и "ЛНР". При этом в компаниях не стали комментировать, могут ли поставки ЖРС осуществляться через сторонние структуры.

"Метинвест", в свою очередь, предостерег от незаконной эксплуатации своих активов, оставшихся на временно неподконтрольных Украине территориях, в том числе от поставок металлургического сырья этим предприятиям. "В случае выявления таких незаконных действий в отношении нарушителей (компаний и их менеджмента) на основании украинского, российского и международного законодательства будут инициированы уголовные дела, санкции биржевых площадок, где котируются их акции, ограничения со стороны международного финансового сообщества",- приводятся в сообщении слова генерального директора группы Юрия Рыженкова.

В марте СМИ сообщали, что российское правительство рекомендовало "Северстали" и "Металлоинвесту" рассмотреть возможность поставок железной руды на предприятия Донецкой и Луганской областей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также обе компании опровергали эту информацию.

Поставки сырья на металлургические заводы, расположенные в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", прекратились в феврале из-за транспортной блокады со стороны Украины. "Метинвест" 15 марта заявил об утрате контроля над деятельностью своих предприятий на неподконтрольной территории.

На территории "ДНР" и "ЛНР" действовали несколько крупных заводов и десятки шахт, сохранявших украинскую юрисдикцию, в частности, на территории "ДНР" работают Енакиевский металлургический завод и Харцизский трубный завод, входящие в группу "Метинвест", а также Ясиновский и Макеевский коксохимические заводы и Донецкий металлургический завод, входящие в группу "Донецксталь". Также на территории "ДНР" действуют более 20 шахт, крупнейшая из которых - шахта имени Засядько в Донецке.

В свою очередь на территории "ЛНР" действуют ПАО "Краснодонуголь" (входит в "Метинвест") и Алчевский меткомбинат (корпорация "Индустриальный союз Донбасса"), а также шахты ООО "Ровенькиантрацит" и ООО "Свердловскантрацит" (холдинг "ДТЭК").