МАУ вводит требование о предоставлении пассажирами персональных данных

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) вводит обязательное требование о предоставлении пассажирами персональных данных на этапе оформления билета.

Как сообщила пресс-служба МАУ, данная норма предполагает внесение в бронировку паспортной и контактной информации о пассажире и действует на всех внутренних и международных рейсах МАУ.

Так, сегодня, 12 апреля, вступил в силу закон "О Государственной программе авиационной безопасности гражданской авиации", принятый Верховной Радой 21 марта 2017 года. Цель новой программы – обеспечить регулярность полетов и безопасность пассажиров, экипажей, наземного персонала и воздушных судов.

В новой редакции учтены стандарты и директивы Международной организации гражданской авиации (ICАО), Европейского Союза, Европейского агентства авиационной безопасности, а также Европейской конференции гражданской авиации.

Согласно ему, перевозчики, выполняющие рейсы в/из пунктов ЕС, обязаны предоставлять миграционным службам стран прилета/вылета предварительную информацию о пассажирах. Пакет данных включает имя пассажира, его паспортные и контактные данные, даты въезда/выезда, номер билета, место его оформления, способ оплаты, номер места и информацию о провозимом багаже.

"Мы внимательно следим за изменениями в законодательстве, чтобы работать исключительно в правовом поле. Поэтому безотлагательно вводим новое требование и начинаем передавать информацию о клиентах миграционным службам соответствующих государств. Система бронирования настроена таким образом, что без внесения личных данных о пассажире билет оформить невозможно", – отметила корпоративный пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая.

Компания подчеркивает, что персональные данные пассажиров используются исключительно с целью усиления мер авиационной безопасности и предупреждения террористической угрозы и хранятся шесть месяцев с дальнейшей передачей на хранение в течение 4,5 лет. Обмен информацией о пассажирах осуществляется между членами ЕС и третьими странами по надежным каналам с мощной защитой персональных данных.

МАУ является крупнейшей украинской авиакомпанией. Базовый аэропорт - ГМА "Борисполь".

Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.

Во флоте МАУ 39 самолетов, из которых 35 среднемагистральных (включая 23 судна Boeing 737 NG), и четыре - дальнемагистральных.