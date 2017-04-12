Решение членов набсовета "Нафтогаза" о продолжении работы в нем будет персональным – член набсовета Ковалив

Каждый член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" будет самостоятельно принимать решение о продолжении либо прекращении своих полномочий в случае неурегулирования правительством вопроса реализации плана действий по корпоративному управлению НАК, считает член набсовета Юлия Ковалив.

"Мы, члены наблюдательного совета, в письме правительству выразили свою обеспокоенность и надеемся, что в ближайшее время эти вопросы будут урегулированы. Но каждый из членов наблюдательного совета будет принимать свое решение о продолжении или непродолжении своей деятельности – это будет выбор лично каждого", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Сама Ю.Ковалив пока отказалась комментировать свои планы в случае отсутствия позитивной реакции со стороны правительства,

Как сообщалось, в начале апреля независимые члены набсовета НАК британцы Маркус Ричардс, Чарльз Проктор, Пол Уорвик, а также Ю.Ковалив в открытом письме премьеру Владимиру Гройсману заявили о намерении подать в отставку в случае невыполнения Кабинетом министров плана действий по корпоративному управлению компанией.

Затем президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти в письме премьеру и президенту Украины отметил, что задержка с реформированием "Нафтогаза" и отставка независимых членов его набсовета пошатнет международное доверие к намерению украинских властей провести реформу среди ключевых предприятий государственной собственности, а также усложнит возможность дальнейшей существующей финансовой поддержки.

Глава ЕБРР акцентировал внимание на том, что проект политики государственной собственности для "Нафтогаза", в частности, до сих пор содержит положения, противоречащие духу реформы корпоративного управления, что может помешать осуществлению намерений о независимости и защите компании от ненужного политического вмешательства.

В свою очередь премьер Владимир Гройсман 11 апреля отверг угрозу потери независимости набсоветом НАК "Нафтогаз Украины". "Как премьер-министр я все сделаю для того, чтобы наблюдательный совет НАКа был независимым. Мы высоко ценим работу наблюдательного совета с независимыми представителями, достаточно компетентными", - сказал он. Премьер заявил, что поддерживает скорейшее реформирование "Нафтогаза" с внедрением современных методов корпоративного управления.