Количество погибших на производстве в Украине с начала года снизилось почти на четверть

На предприятиях Украины с января по 10 апреля 2017 года смертельно травмировано 74 человека, что на 21,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, когда этот показатель составлял 94 чел., сообщила Государственная служба по вопросам труда (Гоструда) со ссылкой на данные оперативного учета.

Как уточняет Гоструда, за указанный период основными видами происшествий, приведших к несчастным случаям с летальным исходом, связанным с производством, были дорожно-транспортные происшествия, наезды транспортного средства, происшествия на железнодорожном транспорте - 22 чел. (25% общего количества погибших), в результате падения, обрушения предметов, материалов, породы, почвы - 15 чел. (17%), падения пострадавших – 12 чел. (14%), действие движущихся предметов и деталей – 13 чел. (15%), взрывов - 12 чел. (14%).

С 1 по 26 марта на предприятиях Украины смертельно травмированы 28 чел., за аналогичный период 2016 года - 24 чел. (рост на 17%).

Кроме того, как сообщает Гоструда, в период с 1 по 9 апреля 2017 года несчастных случаев, связанных с производством, со смертельным исходом зарегистрировано не было.

Как сообщалось, на предприятиях Украины в течение 2016 года смертельно травмировано 397 чел., что на 6% больше по сравнению с 2015 годом, когда этот показатель составлял 375 чел.

В том числе за год в результате боевых действий на востоке страны погиб один человек на производстве, тогда как за весь 2015 год из-за боевых действий погибли 20 чел. на производстве.

Основными видами происшествий, приведших к несчастным случаям с летальным исходом, связанным с производством, в прошлом году были дорожно-транспортные происшествия и наезды транспортного средства - 136 чел. (34% общего количества погибших), падения пострадавших – 65 чел. (16%), в результате падения, обрушения предметов, материалов, породы, почвы - 61 чел. (15%), действие движущихся предметов и деталей – 46 чел. (12%), поражение электрическим током – 29 чел. (7%).