"ЛЭО" начало полноценную передачу э/э в Станицу Луганскую по новой ЛЭП

Станично-Луганский район Луганской области 11 апреля прекратил получать электроэнергию по линиям электропередачи из временно неконтролируемой территории (НКТ), сообщила пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение" ("ЛЭО").

"Более 12 тыс. абонентов отныне могут не бояться, что незаконные вооруженные формирования отключат им свет", - говорится в сообщении.

В облэнерго напомнили, что строительство отпайки от ВЛ-35 кВ "Плотина–Камышное" на подстанцию "Станично-Луганская" протяженностью более 13 км завершилось еще в конце 2016 года.

В то же время после осуществления пробного запуска линии 21 декабря 2016 года компании пришлось "еще несколько последующих месяцев решать различные вопросы бюрократического характера.

"ЛЭО" фактически выполнило всё, что можно было сделать, чтоб устранить зависимость Украины от перетоков электроэнергии с НКТ. Теперь нужно принять политическое решение и ограничить перетоки до уровня оплаты", - подчеркивают в облэнерго.

Как сообщалось, вопрос о строительстве данной линии встал еще в конце 2014 года, когда с территорий, неподконтрольных украинскому правительству, решили использовать рубильник в качестве инструмента политического давления. В "ЛЭО" провели все необходимые подготовительные работы и изыскания, разработали проект "Строительство отпайки от ВЛ-35 кВ "Плотина - Камышное" на подстанцию "Станично-Луганская".

Выделение средств, необходимых для реализации данного проекта, было согласовано с Министерством энергетики и угольной промышленности и утверждено НКРЭКУ в инвестиционной программе компании на 2016 год.

"ЛЭО" не контролирует энергораспределяющие активы во временно неподконтрольной властям Украины части Луганской области. В то же время, по решению правительства на компанию возлагаются долги за переток электроэнергии на НКТ. Компания неоднократно предлагала ограничить переток, или оплачивать такие поставки за счет бюджета, однако никаких решений в этом направлении принято не было.

"ЛЭО" входит в группу компаний "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, осуществляет деятельность в Луганской области.

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