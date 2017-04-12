ОПЕК улучшила прогноз нефтедобычи странами не-ОПЕК в 2017г на 180 тыс. б/с, по США улучшен на 200 тыс. б/с

Страны, не входящие в ОПЕК, увеличат добычу нефти с 57,32 млн баррелей в сутки в 2016 году до 57,89 млн б/с в 2017 году, говорится в новом ежемесячном отчете ОПЕК.

Предыдущий прогноз показывал рост добычи с 57,34 млн б/с до 57,74 млн б/с. Таким образом, прогноз добычи в 2017 году улучшен на 180 тыс. б/с.

В частности, отмечает ОПЕК, США продемонстрируют рост добычи нефти с 13,62 млн баррелей в сутки в 2016 году до 14,16 млн б/с в 2017 году (на 540 тыс. б/с), следует из ежемесячного отчета ОПЕК.

Ранее картель прогнозировал, что США увеличат добычу с 13,61 млн б/с до 13,95 млн б/с (на 340 тыс. б/с).

Таким образом, прогноз нефтедобычи в США в 2017 году повышен на 200 тыс. б/с.

Россия, говорится в отчете, в 2017 году увеличит добычу с 11,1 млн б/с до 11,14 млн б/с, в то время как месяц назад картель прогнозировал, что Россия снизит добычу с 11,1 млн б/с до 11,08 млн б/с.