Желруда "Северстали" и "Металлоинвеста" начала поступать на заводы Донецкой и Луганской областей - Металл Эксперт

Железная руда "Северстали" и "Металлоинвеста" начала поступать на металлургические заводы Донецкой и Луганской областей, сообщило украинское издание "Металл Эксперт".

По данным издания, с Череповецкого меткомбината "Северстали" уже было отгружено порядка 11 тыс. тонн концентрата. В целом с ГОКов "Северстали" и "Металлоинвеста" в текущем месяце в этом направлении может быть поставлено до 60 тыс. тонн концентрата и до 100 тыс. тонн окатышей.

Депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Сергей Сверчков в понедельник написал в Facebook, что Енакиевский метзавод, ранее находившиеся под контролем холдинга "Метинвест" Рината Ахметова, начнет работать с 27 апреля. "Сырье на подходе! С понедельника работников, участвующих в подготовке к запуску завода, вызвали на работу", - сообщил он.

В "Северстали" и "Металлоинвесте" продолжают опровергать факт переговоров о поставках железорудного сырья на металлургические предприятия "ДНР" и "ЛНР". При этом в компаниях не стали комментировать, могут ли поставки ЖРС осуществляться через сторонние структуры.

"Метинвест", в свою очередь, предостерег от незаконной эксплуатации своих активов, оставшихся на временно неподконтрольных Украине территориях, в том числе от поставок металлургического сырья этим предприятиям.

"В случае выявления таких незаконных действий в отношении нарушителей (компаний и их менеджмента) на основании украинского, российского и международного законодательства будут инициированы уголовные дела, санкции биржевых площадок, где котируются их акции, ограничения со стороны международного финансового сообщества",- приводятся в сообщении слова генерального директора группы Юрия Рыженкова.

В марте СМИ сообщали, что российское правительство рекомендовало "Северстали" и "Металлоинвесту" рассмотреть возможность поставок железной руды на предприятия Донецкой и Луганской областей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также обе компании опровергали эту информацию.

Между тем, РЖД решением от 10 апреля ввели 25%-ную скидку на перевозки железорудного сырья со станции Череповец-II (Вологодская область) на станцию Успенская (Ростовская область) и со станции Костомукша-товарная (Карелия) на станцию Лиски (Воронежская область). Станция Череповец-II обслуживает Череповецкий меткомбинат "Северстали". Станция Успенская является пограничной между РФ и Украиной (Донецкой областью). В свою очередь, вблизи станции Костомукша-товарная находится АО "Карельский окатыш" и Костомукшское месторождение железных руд (также принадлежат "Северстали"). Рядом со станцией Лиски расположен порт на реке Дон.

Поставки сырья на металлургические заводы, расположенные в самопровозглашенных республиках, прекратились в феврале из-за транспортной блокады. "Метинвест" 15 марта заявил об утрате контроля над деятельностью своих предприятий на неподконтрольной территории.

На территории ДНР работают Енакиевский металлургический завод и Харцизский трубный завод ("Метинвест"), а также Ясиновский, Макеевский коксохимические заводы и Донецкий металлургический завод ("Донецксталь"). На территории ЛНР действуют ПАО "Краснодонуголь" ("Метинвест"), Алчевский меткомбинат (корпорация "ИСД").