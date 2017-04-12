"Укрзализныця" опровергает мнение министра о неэффективной работе менеджмента, мотивируя показателями работы

"Укрзализныця" в январе-марте 2017 года перевезла 82,8 млн тонн грузов, что превышает соответствующий показатель 2016 года на 6% (на 4,6 млн тонн).

Как сообщила пресс-служба ПАО в ответ на критику министра инфраструктуры качества работы менеджмента компании, в частности, увеличены на 10,7% (на 2,8 млн тонн) перевозки экспортных грузов - до 29,7 млн тонн, внутренних - на 3% (на 1,1 млн тонн), до 38,9 млн тонн, транзитных - на 20,4% (на 0,9 млн тонн), до 5,1 млн.

"Транзитные перевозки впервые за последние пять лет удалось стабилизировать, ведь падение объемов наблюдалось с 2012 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, больше грузов (на 8,3% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года) перевезено через порты и портовые комплексы, в целом - 24,6 млн тонн в первом квартале 2017 года.

"Не только повысились финансово-экономические показатели, но также совершенствуется состояние железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава. Так, с конца марта почти на 10 направлениях продолжается реконструкция железнодорожной колеи, 10 апреля завершена модернизация 10 км пути в нечетном направлении перегона Рауховка – Сербка участка Колосовка – Одесса, что сняло ограничения скорости движения и веса поездов, позволило вернуть пропускную способность участка до 47 поездов в сутки", - отмечает ПАО.

Продолжается строительство грузовых вагонов на собственных заводах-филиалах "Укрзализныци": с начала 2017 года построено 152 полувагона и два окатышевоза.

ПАО отмечает, что продолжается обновление пассажирского подвижного состава. В частности, 13 апреля должен состояться аукцион, будет определен победитель по изготовлению 38 купейных вагонов. В целом в 2017 году будет приобретено 50 пассажирских вагонов (43 – купейных, семь – вагонов-трансформеров). Уже закуплено 12 вагонов (семь трансформеров, пять купейных). Кроме этого, в этом году планируется капитально отремонтировать более 150 пассажирских вагонов.

"Вызывает недоумение ситуация, когда руководитель министерства не владеет актуальным положением дел в железнодорожной отрасли или сознательно порочит репутацию государственной компании и ее менеджмента, чем тормозит евроинтеграционные процессы транспортных систем страны", - констатирует ПАО.

Как сообщалось, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что руководство "Укрзализныци" не соответствует потребностям Украины и должно быть уволено.

"Хроническая проблема одна и та же: локомотивов не хватает, вагонов не хватает. Здесь вопрос, в первую очередь, управленческий. Как только будет изменена команда на качественную, мы сможем говорить о том, что готовы идти навстречу бизнесу", - сказал он.

Министр добавил, что решение проблем "Укрзализныци" требует кадровых решений от Кабмина. Он выразил надежду, что на его уровне в этом месяце будут приняты соответствующие решения.