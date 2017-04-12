АМКУ рекомендовал ОГА усилить контроль над тарифами на автобусные перевозки

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендует областным государственным администрациям (ОГА) прекратить бездействие в контроле над тарифами на перевозки пассажиров в автобусных маршрутах общего пользования.

Как сообщила пресс-служба АМКУ, такое решение комитет принял на заседании 11 апреля 2017 года.

По результатам рассмотрения многочисленных жалоб граждан относительно повышения автоперевозчиками тарифов на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования АМКУ провел исследование, в результате которого установлено отсутствие надлежащего контроля со стороны ОГА над перевозчиками, обслуживающими пассажиров на маршрутах общего пользования. В частности, зафиксировано, что из всех организаторов перевозок лишь несколько областных и районных госадминистраций продолжают выполнять возложенные на них контрольные функции по организации перевозок пассажиров.

АМКУ констатирует, вследствие самоустранения от выполнения функций большинство областных и райгосударственных администраций происходит бесконтрольное повышение перевозчиками тарифов на проезд и, как следствие, возникновение социальной напряженности и возмущения населения.

Кроме этого, установлено, что областными и большинством райгосадминистраций во время проведения конкурсов среди перевозчиков вообще не рассматривается такое условие, как стоимость перевозки.

АМКУ рекомендует ОГА обеспечить проверку уже заключенных договоров на перевозку пассажиров автомобильным транспортом на пригородных и междугородных маршрутах на наличие таких условий организации перевозок, как стоимость перевозки и порядок изменения перевозчиками стоимости перевозки, а при отсутствии таких условий – инициировать соответствующие изменения в заключенные договора с перевозчиками.

Кроме того, рекомендуется обеспечить конкурсный отбор перевозчиков с учетом стоимости их услуг, по результатам которого заключать договоры об организации перевозок, в которых предусматресть, в частности: стоимость проезда, условия, при которых возможно изменение перевозчиками стоимости, порядок инициирования и внесения изменений в договоры.

"О результатах рассмотрения этих рекомендаций областные государственные администрации должны сообщить в Антимонопольный комитет Украины в 30-дневный срок со дня их получения", - говорится в сообщении.