Метпредприятия Украины в I кв. нарастили потребление газа на 11%, но снизили электроэнергии - на 4%

Металлургические предприятия Украины в январе-марте 2017 года увеличили потребление природного газа на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 510 млн куб. м.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении металлургических предприятий Украины "Укрметаллургпром" (Днепр) по итогам балансового совещания в среду, объем потребленного металлургами газа в марте текущего года снизился на 30 млн куб. м по сравнению с предыдущим месяцем – до около 140 млн куб. м.

Среднесуточное потребление природного газа за три месяца 2017 года составило 5,7 млн куб. м против 5 млн куб. м за три месяца 2016 года. При этом в марте-2017 среднесуточное потребление природного газа сократилось на 1,6 млн куб. м по сравнению с предыдущим месяцем - до 4,5 млн куб.м.

Кроме того, потребление электроэнергии в январе-марте составило 3,1 млрд кВт/ч (96% к объему потребления за три месяца 2016 года).

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2016 году снизили потребление природного газа на 1% по сравнению с 2016 годом - до 1,74 млрд куб. м. Среднесуточное потребление газа за год составило 4,8 млн куб. м против 5,5 млн куб. м за 2015-й.

Потребление электроэнергии метпредприятиями за 2016 год составило 12,9 млрд кВт-ч (104% объема потребления в 2015 году)

Метпредприятия Украины в 2015 году сократили потребление природного газа на 19% по сравнению с 2014 годом - до 2,013 млрд куб. м. При этом среднесуточное потребление составило 5,52 млн куб. м против 6,85 млн куб. м за 2014 год.

Потребление электроэнергии в 2015 году сократилось на 13%, до 12,4 млрд кВт-ч.

Метпредприятия Украины в 2014 году потребили около 2,5 млрд куб. м природного газа (81% объема потребления за 2013 год). Среднесуточное потребление составило 6,8 млн куб. м против 8,4 млн куб. м за предыдущий год.