Премьер поддерживает введение временного моратория на банкротство угледобывающих предприятий

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддерживает введение временного моратория на банкротство угледобывающих предприятий.

"Норма о моратории на банкротство должна носить временный характер, чтобы провести реструктуризацию. Потому что, я считаю, некоторые люди недобросовестно используют украинское законодательство для блокирования работы украинских шахт … Я поддерживаю, думаю, и министры поддержат временный мораторий на период проведения реструктуризации", - сказал премьер на заседании Кабмина в среду.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Волынской области 21 февраля решил возбудить дело о банкротстве госпредприятия "Волыньуголь".