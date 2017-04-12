Экономика

13:07 12.04.2017

Премьер обязал Минэнергоугля к 26 апреля подготовить стратегию действий в угледобывающей отрасли

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обязал Министерство энергетики и угольной промышленности Украины к 26 апреля подготовить стратегию действий в угледобывающей отрасли.

"26 апреля на правительстве (заседании правительства – ИФ) мы должны рассмотреть стратегию по угледобывающей отрасли. Это должна быть фундаментальная работа, это должна быть ваша дорожная карта – что нужно сделать в этом году в этой сфере. Я подчеркиваю, мы выделили 1,8 млрд грн – должны определиться, как будем управлять этим ресурсом, чтобы вывести шахты с убыточности, создать нормальные надлежащие условия для шахтеров, поработать с себестоимостью добычи", - сказал премьер на заседании Кабмина в среду.

В.Гройсман добавил, что до вынесения на рассмотрение правительства, проект стратегии необходимо обсудить на соответствующем правительственном комитете.

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