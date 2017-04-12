Госпродпотребслужба в 2017г планирует начать процедуру выхода украинской говядины на рынок ЕС

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) в текущем году планирует начать процедуру выхода говядины отечественного производства на рынок Европейского Союза.

"Это может длиться несколько лет, пока наши европейские коллеги не проверят все элементы системы контроля. Но в текущем году мы планируем начать такой мониторинг и таким образом инициировать процедуру выхода говядины на рынок ЕС", - цитируется в сообщении Госпродпотребслужбы глава ведомства Владимир Лапа.

Он отметил, что на сегодня право экспорта на рынки ЕС имеют 278 украинских предприятий, из которых 98 – производители пищевой продукции.

По словам В.Лапы, выход украинской продукции на европейский рынок непростой: для этого необходим большой объем работы как на законодательном уровне, так и на уровне организации работы потенциальных предприятий-экспортеров.

"Сейчас основными рынками сбыта в этом направлении остаются страны Северной Африки, Южной и Восточной Азии, Ближнего Востока", - уточнил глава Госпродпотребслужбы.

В ведомстве также сообщили о прибытии на следующей неделе миссия КНР, которая проинспектирует украинскую систему государственного контроля безопасности пищевых продуктов в части производства говядины.