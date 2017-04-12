Экономика

12:01 12.04.2017

"Укргазвыдобування" за 3 мес.-2017 снизило переработку нефтяного сырья на 4,7%

ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) в январе-марте 2017 года сократило переработку нефтяного сырья на 4,7% (на 5,839 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 119,514 тыс. тонн, свидетельствуют данные компании.

Предприятия УГВ за первый квартал 2017 года произвели 150,252 тыс. тонн продукции (-9% к январю-марту-2016), в т.ч. светлых нефтепродуктов – 94,315 тыс. тонн (-13%), пропан-бутана – 43,237 тыс. тонн (-3,6%), смеси легких углеводородов – 12,7 тыс. тонн (+7,7%).

Добыча нефти и газового конденсата УГВ в январе-марте-2017 сократилась на 4,9% (на 6,221 тыс. тонн) по сравнению с первым кварталом прошлого года – до 120,669 тыс. тонн.

Добыча газа УГВ в январе-марте-2017 увеличилась на 0,3% (на 10,154 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3 млрд 697,271 млн куб. м.

Объем бурения за три месяца 2017 года составил 55,484 тыс. м (+24,6% к январю-марту-2016), в т.ч. эксплуатационного – 30,019 тыс. м, поисково-разведочного – 25,465 тыс. м.

Как сообщалось, УГВ в 2016 году увеличило объемы переработки нефтяного сырья на 11,8% (на 54,4 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 515,4 тыс. тонн.

Коммерческий директор "Укргазвыдобування" Сергей Федоренко прогнозирует увеличение переработки в 2017 году на 3-7% – до 530-550 тыс. тонн.

УГВ в 2016 году увеличило добычу газа на 0,5% (0,077 млрд куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 14,605 млрд куб. м, в т.ч. продажа добытого газа для его дальнейшей реализации населению возросла на 1,4% (на 0,184 млрд куб. м) – до 13,002 млрд куб. м.

В 2017 году УГВ планирует достигнуть планки по добыче газа в объеме 15 млрд куб. м, нарастив его производство на 0,4-0,6 млрд куб. м.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 18 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.

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