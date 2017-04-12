Кличко отмечает необходимость решения проблемы главного канализационного коллектора Киева

Городской голова Киева Виталий Кличко указывает на приоритетность налаживания сотрудничества громад столицы и области для решения совместных проблем, в том числе вопросов дорог, инженерных коммуникаций, координации общественного транспорта и др.

"Первая - проблема дорог и инженерных коммуникаций. Без этого невозможно создать комфортную среду для проживания. Вторая - проблема координации общественного транспорта города и пригородных населенных пунктов. Такая координация может существенно снизить нагрузку на дороги в часы пик и урегулировать болезненный вопрос стоимости проезда в маршрутках", - сказал В.Кличко в ходе круглого стола относительно развития Киевской агломерации, сообщает пресс-служба городского головы.

Третья проблема, по словам мэра, - отсутствие согласованного планирования развития территорий. "Киеву, и не только Киеву, - жителям Киевской области нужны новые подъезды к столице. Однако построить их город не может, потому что это - территория области. С другой стороны, вокруг Киева идет массовая жилая застройка, а объекты социальной инфраструктуры отсутствуют. Поэтому я считаю, что сегодня должен начаться серьезный разговор о налаживании сотрудничества громад города и области и решения основных проблем ", - подчеркнул он.

Кроме того, В.Кличко указал на серьезную проблему с главным канализационным коллектором Киева, который с 2007 года находится в аварийном состоянии: "Мы прилагаем огромные усилия, а городской бюджет несет непомерные расходы, чтобы закончить строительство дублирующей ветки".

Он пояснил, что "Киевводоканал" принимает сточные воды не только Киева, но и пригородных предприятий и городов-спутников - Вишневого, Ирпеня, Бучи, Ворзеля, Гостомеля, Вышгорода и поселков Коцюбинское, Петропавловская Борщаговка, Счастливое, Гнедин, Чабаны, Козин и Новоселки. "Убежден, нам стоит объединить усилия, чтобы решить эту проблему, чтобы в один "прекрасный" день "Киевводоканал" не отключил и Киев, и Киевскую область от воды и канализации", - подчеркнул мэр столицы.