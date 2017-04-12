Греция передала германской Fraport контроль над 14 аэропортами
Греция во вторник передала контроль над 14 региональными аэропортами германской компании Fraport.
Сумма сделки составила 1,234 млрд евро, что является самым крупным платежом в рамках приватизационной программы Греции, отмечает MarketWatch.
Fraport на протяжении 40 лет будет нести ответственность за обслуживание, эксплуатацию, управление, модернизацию и развитие аэропортов. Планируется, что инвестиции компании в течение этого периода превысят 1 млрд евро, включая 400 млн евро в ближайшие четыре года.
Международный тендер, в ходе которого правительство Греции планировало найти покупателя аэропортов, первоначально был объявлен в апреле 2013 года. Fraport вместе с греческой Copelouzos Group выиграли его в ноябре 2014 года. Однако договор о получении в концессию греческих региональных аэропортов был подписан только в самом конце 2015 года после длительных и напряженных переговоров.
Греческие международные региональные аэропорты, являющиеся предметом сделки, расположены в том числе на островах Крит, Корфу, Кос, Родос, Самос, Санторини, а также в городе Салоники, который является вторым по величине в Греции. В 2016 году они перевезли около 25,3 млн пассажиров, что на 9% превышает показатель предыдущего года.
По условиям сделки с Fraport, аэропорты остаются в собственности греческого государства.
Приватизация госактивов является основным элементом программы финансовой помощи Греции со стороны международных кредиторов. По условиям последнего соглашения, страна должна привлечь от продажи госсобственности 6 млрд евро к 2018 году.
Fraport является оператором международного аэропорта во Франкфурте-на-Майне - самой большой воздушной гавани в Германии и третьей по величине в Европе. В нормальном режиме работы ежедневно он обслуживает до 1,3 тыс. рейсов.
Fraport также владеет контрольными пакетами аэропортов в Лиме (Перу), Анталии (Турция), Бургасе и Варне (Болгария). Кроме того, с августа прошлого года компания управляет сетями розничных магазинов в четырех аэропортах США (Балтимор, Бостон, Кливленд и Питтсбург) через AMU Holdings Inc.