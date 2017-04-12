Банк "Кредит Днепр ", BASF, "Бершадь Агроплюс " при поддержке IFC создали совместную кредитную программу для аграриев

Банк "Кредит Днепр", химический концерн BASF и дистрибьютор "Бершадь Агроплюс" при консультативной поддержке Международной финансовой корпорации (IFC) создали совместную кредитную программу "Кредит на вырост", в рамках которой агротоваропроизводители могут приобрести средства защиты BASF, сообщается в пресс-релизе банка "Кредит Днепр.

Согласно сообщению, новый кредитный продукт будет работать на основе инновационной цифровой платформы, созданной экспертами IFC совместно с партнерами. Новая платформа позволяет качественно пересмотреть подходы к оценке рисков и снизить затраты на ресурсы. Агропроизводители смогут получить финансирование в течение трех рабочих дней по льготной кредитной ставке.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в банке "Кредит Днепр", кредит может быть предоставлен на один сельскохозяйственный цикл под аграрную расписку.

"Наша задача заключается в том, чтобы помочь вовремя обеспечить аграриев финансовыми инструментами, которые соответствуют специфике их бизнеса и дают возможность эффективно решать насущные проблемы. Наша новая программа станет еще одним шагом в работе IFC в Украине в том, чтобы способствовать увеличению производительности и прибыльности агробизнеса", - приводятся в пресс-релизе слова руководителя программы IFC "Развитие финансирования аграрного сектора в Европе и Центральной Азии" Лилии Сороки.

Согласно сообщению, менеджер дистрибьютора "Бершадь Агроплюс" проведет оценку кредитного риска по месту расположения агропромышленной компании. В результате производитель получит предварительное решение о кредите сразу после предоставления всех данных.

"В наших планах – продолжить совместно с IFC модернизацию и улучшение технологической платформы, чтобы процесс рассмотрения заявки специалистами банка был еще более оперативным. Мы не первый год работаем в сфере агробизнеса и видим потребности наших клиентов. Среди основных требований – скорость принятия решения. У аграриев из-за сезонности бизнеса просто нет времени неделями ждать решения, поэтому одна из наших основных задач на сегодняшний день, кроме восстановления подъемного по стоимости кредитования, – создание максимально оперативного и эффективного механизма выделения кредитных средств", цитирует пресс-служба банка "Кредит Днепр" заместителя председателя правления финучреждения Андрея Мойсеенко.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Единственным его акционером на 1 января 2017 года была компания " Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", 100% уставного капитала которой владеет компания Paramigiani Management Limited (обе - Кипр). В свою очередь, 99% акций Paramigiani Management Limited прямо и еще 1% опосредованно принадлежат Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру общих активов (8,279 млрд грн) банк занимал 21-е место среди 93 действующих.