Арабские страны Персидского залива завершили расследование по ферросиликомарганцу без введения ограничений - Микольская

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, Cooperation Council for the Arab States of the Gulf) завершил защитное расследование относительно импорта ферросиликомарганца вне зависимости от страны происхождения в арабские государства Персидского залива - Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию - без введения ограничительных мер.

"Получены результаты защитного расследования относительно импорта ферросиликомарганца (согласно коду Гармонизованной системы 720230): предусматривается отмена предварительных защитных мер и возмещение суммы оплаченной защитной пошлины его плательщикам. То есть, после принятия окончательного решения украинским экспортерам будет возмещена, а также отменена защитная пошлина в размере 21%", - написала замминистра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebооk во вторник вечером.

Замминистра также сообщила, что по результатам защитного расследования относительно импорта проката плоского из железа или нелегированной стали (с гальваническим или другим покрытием по коду ГС 721070 и 721090) Украина будет выведена из-под действия защитных мер, не уточнив подробности расследования по данной товарной позиции.

"Недавно поработали с ОАЭ и Саудовской Аравией относительно новых возможностей для экспортеров и привлечения инвестиций в рамках ежегодной инвестиционной встречи (Annual Investment Meeting)", - добавила Н.Микольская.

Ранее МЭРТ сообщал, что арабские страны Персидского залива намерены прекратить защитное расследование относительно импорта ферросиликомарганца без введения ограничительных мер. В частности, 30 марта 2017 года Бюро технического секретариата по вопросам предотвращения недобросовестной конкуренции в международной торговле Генерального секретариата ССАГПЗ проинформировало украинскую сторону об итогах защитного расследования относительно импорта ферросиликомарганца в страны Персидского залива.

Бюро пришло к выводу, что введение защитных мер по ферросиликомарганцу не будет отвечать общественным интересам стран Персидского залива, поэтому будет рекомендовано прекратить расследование без применения защитных мер. При этом также предусматривается отмена предварительных защитных мер и возмещение суммы оплаченной защитной пошлины его плательщикам.

Окончательное решение должен принять соответствующий Комитет Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Как сообщалось, в октябре 2016 года ССАГПЗ возбудил защитное расследование относительно импорта ферросиликомарганца вне зависимости от страны происхождения в арабские государства Персидского залива - соответствующее решение ССАГПЗ опубликовал 3 октября 2016 года в своем официальном издании. При этом была введена предварительная защитная пошлина в размере 21% на импорт ферросиликомарганца.

Инициатором расследования выступила компания Gulf Ferro Alloys Company (SABAYEK).

Товар - объект расследования - классифицировался согласно коду Гармонизованной системы (описания и кодировки товаров) 720230.

МЭРТ вместе с украинскими производителями брали активное участие в расследовании, отстаивая экономические интересы Украины, в частности позиция украинской стороны относительно нецелесообразности применения защитных мер была представлена во время процедурных этапов расследования и поднималась во время проведения заседания Комитета ВТО по защитным мерам, которое состоялось осенью 2016 года.