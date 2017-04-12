Нефть в среду продолжает рост 7-е торги подряд, цена Brent - $56,35 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов в среду продолжают подниматься на фоне ожиданий, что соглашение о снижении добычи между странами ОПЕК и другими крупнейшими производителями будет продлено еще на полгода.

Во вторник подъем котировок как Brent, так и WTI был зафиксирован по итогам шестых торгов подряд, отмечает MarketWatch. При этом основную часть дня рынок находился в "красной зоне".

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 кв подорожали на $0,12 (0,21%) - до $56,35 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена выросла на $0,25 (0,45%), завершив торги на уровне $56,23 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду повысились на $0,1 (0,19%) - до $53,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,32 (0,6%) и закончила день на уровне $53,4 за баррель.

Саудовская Аравия сообщила официальным представителям стран-членов ОПЕК о том, что она заинтересована в продлении соглашения о заморозке добычи нефти еще на шесть месяцев, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Следующее заседание картеля, на котором будет обсуждаться, в том числе, этот вопрос, назначено на 25 мая.

По данным Американского института нефти (API), ее запасы в США на прошлой неделе упали на 1,3 млн баррелей. Кроме того, сократились резервы бензина и дизтоплива.

Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду. Опрошенные S&P Global Platts аналитики прогнозируют повышение запасов нефти на 125 тыс. баррелей.