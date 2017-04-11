Экономика

18:53 11.04.2017

Рынок акций Украины завершил торги во вторник в "красной зоне"

Фондовый рынок Украины завершил торги во вторник снижением: индекс "Украинской биржи" (УБ) просел на 1,63% - до 1062,34 пункта, индекс ПФТС – на 0,38%, до 271,5 пункта.

Объем торгов на УБ составил 9,08 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Объем торгов на ПФТС составил 104,4 млн грн, в том числе акциями – 0,31 млн грн.

Все индексные акции УБ по итогам торгов снизились в стоимости. Худшая динамика зафиксирована по бумагам Райффайзен Банка Аваль (-2,5%), "Мотор Сичи" (-1,52%) и "Центрэнерго" (-1,27%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-1,5%) и "Центрэнерго" (-1,14%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник к 16:15 кв снизился на 0,66% - до 634,14 пункта при объеме торгов 2,4 млн злотых (16,3 млн грн).

В "индексной корзине" худшую динамику демонстрировали бумаги "Садовой груп" (-11,76%), "Астарты" (-1,73%) и "Агротона" (-1,65%).

В "зеленой зоне" торговались акции KSG Agro (+1,8%) и Coal Energy (+0,99%).

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