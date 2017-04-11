Киевсовет готовит решение по прекращению соглашения с "Киевэнерго" с апреля 2018г

Комиссия Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития согласовала проект решения о прекращении действия соглашения КГГА с ПАО "Киевэнерго" по управлению тепловыми сетями столицы с 27 апреля 2018 года, сообщается на сайте муниципалитета.

"Соглашение с "Киевэнерго" заканчивается 31 декабря 2017 года. Чтобы упредить возникновение внештатных ситуаций во время отопительного сезона и обеспечить надлежащую поставку тепловой энергии киевлянам, проект предусматривает продолжение соглашения на 4 месяца – до 26 апреля 2018 года. В проекте решения отдельным пунктом четко указано, что договор с "Киевэнерго" город прекращает 27 апреля 2018 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, КГГА и "Киевэнерго" подписали соглашение об управлении тепловыми сетями столицы 27 сентября 2001 года.

"Киевэнерго" эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали. "ДТЭК" принадлежит 72,4% акций "Киевэнерго". Еще 25%+1 акция компании принадлежит государству.