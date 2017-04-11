Нефть ускорила падение во вторник, Brent ниже $55,6 за баррель

Цены на нефть несколько ускорили снижение в ходе сессии во вторник, несмотря на новости о снижении добычи нефти в Саудовской Аравии и Ливии.

Инвесторы ждут данных о запасах топлива в США.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:04 кв подешевели на $0,41 (0,73%) - до $55,57 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на $0,26 (0,49%) - до $52,82 за баррель.

Официальные статданные о запасах топлива в Штатах будут обнародованы министерством энергетики в среду в 17:30 кв, неофициальные, от Американского института нефти (API) - вечером во вторник. Эксперты в среднем ожидают снижения резервов нефти на 1,5 млн баррелей по итогам минувшей недели.

Глобальные запасы нефти продолжат сокращаться в ближайшие месяцы на фоне повышения активности нефтеперерабатывающих предприятий мира, заявил министр нефти Кувейта Эссам аль-Мазрук.

По данным источников агентства Bloomberg, добыча нефти в Саудовской Аравии в марте упала до 9,9 млн баррелей в сутки с 10 млн б/с в предыдущем месяце. Добыча остается ниже 10,058 млн баррелей, предусмотренных коллективным соглашением.

Между тем Ливия сократила производство нефти на 30% - до минимума с сентября - из-за закрытия крупнейшего месторождения страны аш-Шарара с 9 апреля.