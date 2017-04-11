Украинский транспортник установил очередной мировой авиационный рекорд

Созданный украинским разработчиком авиатехники ГП "Антонов" (Киев) транспортный самолет установил очередной мировой авиационный рекорд.

Как сообщила пресс-служба предприятия, во вторник на летно-испытательной базе ГП "Антонов" в Гостомеле (Киевская обл.) в присутствии представителя Международной федерации авиационного спорта (FAI) выполнен испытательный полет легкого самолета Ан-2-100, который является современной модификацией известного легкого биплана Ан-2.

"Самолет поднял груз рекордного для своего класса веса в 3202 кг на высоту 2700 м", - отмечает пресс-служба, уточняя: максимальная коммерческая нагрузка Ан-2-100 составляет 1500 кг.

Сообщение о попытке установления рекорда будет передано в FAI для регистрации мирового рекорда.

Ан-2-100 предназначен для пассажирских, грузовых и смешанных пассажирско-грузовых перевозок на местных воздушных линиях. Самолет способен автономно эксплуатироваться на небольших аэродромах в широком диапазоне высот аэродромов, в простых и сложных климатических и метеорологических условиях. Главное отличие Ан-2-100 от его предшественника в силовой установке с маршевым турбовинтовым двигателем МС-14 разработки и производства ПАО "Мотор-Сич" (Запорожье).

Разработанный в Киеве Ан-2, который в 2017 году будет праздновать 70-летие со дня первого полета, до сих пор является крупнейшим в мире одномоторным бипланом.

ГП "Антонов" ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. Предприятие сотрудничает с 76 странами мира. По решению правительства, с апреля 2015 года предприятие входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

По данным разработчика, с 1947 года самолетами разработки ГП "Антонов" установлено около 500 различных мировых авиационных рекордов.