Экономика

18:14 11.04.2017

Работа над проектом пенсионной реформы должна завершиться в мае - Гройсман

Техническая работа над проектом пенсионной реформы в Украине должна быть завершена в мае текущего года, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Украине Роном ван Роденом.

Как сообщает во вторник пресс-служба Кабинета министров Украины, представитель МВФ в ходе встречи с украинским премьером подчеркнул, что дискуссии по поводу пенсионной реформы ведутся довольно активно, и проект реформы уже содержит много хороших элементов, но его окончательное формирование требует времени.

"Вместе с тем Владимир Гройсман напомнил, что техническая работа по этим вопросам должна завершиться уже в мае", - говорится в сообщении.

По словам премьера, украинское правительство нашло формулу реформы, которая может быть одобрена парламентом Украины.

В.Гройсман также представил представителям МВФ идею продажи неэффективных госкомпаний через систему ProZorro и акцентировал внимание на том, что сейчас в Украине необходимо обновить работу Фонда государственного имущества как ключевого органа по продаже госактивов.

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