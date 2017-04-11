Экономика

18:13 11.04.2017

Руководители четырех облавтодоров получили выговоры

Дисциплинарное наказание в виде выговором получили руководители облавтодоров Сумской, Закарпатской, Тернопольской и Черкасской областей.

Как сообщила пресс-служба ПАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", такое решение было принято 11 апреля 2017 года в ходе производственного совещания с руководителями всех облавтодоров и дочерних предприятий компании.

Выговоры были вынесены за невыполнение приказов компании.

"Если руководители облавтодоров и в дальнейшем будут игнорировать и не выполнять приказов руководства компании, у нас ничего не получится. Я уже неоднократно подчеркивал, что своеволие недопустимо", - от метил и.о. председателя правления ПАО Артем Гриненко.

Как сообщалось, ранее были уволены руководители Полтавского и Львовского облавтодоров, выговоры получали главы Харьковского и Закарпатского облавтодоров.

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